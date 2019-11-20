فيديو| هكذا ظهرت رانيا يوسف في حفل افتتاح "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وصلت الفنانة رانيا يوسف، لحفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، المقام بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت رانيا بفستان أسود طويل، مكشوف من الظهر.

وأثارت الفنانة رانيا يوسف ضجة في العام الماضي في حفل ختام المهرجان في دورته الماضية، إذا أرتدت فستانا وصفوه بغير اللائق، وواجهت رانيا بسببه انتقادات وصلت لساحات المحاكم.

يُذكر أنه يقام حاليا عرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، وتستمر فعالياته حتى يوم 29 نوفمبر الجاري، بعرض أكثر من 150 فيلم من 63 دولة.