دينا صعيدية في رمضان لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الفنانة دينا إنها تستعد لخوض بطولة مسلسل دراما صعيدية في رمضان المقبل.

وأضافت الفنانة دينا، خلال لقاء على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، أنها تجسد دور صعيدية لأول مرة في الدراما، مشيرة إلى أنها تعشق الدراما والسينما والمسرح، وترى أن صعوبة كل منهما يختلف حسب العمل، الذي يتم تقديمه وليس في الوسيلة نفسها.

يُذكر أنه يقام حاليا عرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، وتستمر فعالياته حتى يوم 29 نوفمبر الجاري، بعرض أكثر من 150 فيلم من 63 دولة.