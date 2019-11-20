محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بدأت السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، استقبال الحضور، وكان أولهم: المذيعة بوسي شلبي، المذيعة إنجي علي، الفنانة رانيا يوسف، والفنانة دينا.
الحفل يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر حضور حشد كبير من النجوم المصريين والعرب، كما تشهد ليلة المهرجان عرض فيلم "الأيرلندي" بطولة آل باتشينو، روبرت دي نيرو، ومن إخراج مارتن سكورسيزي.
ويشهد الحفل تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام، والمخرج المصري الكبير شريف عرفة، كما تتسلم الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، كما اختيرت السينما المكسيكية كضيف شرف المهرجان لهذا العام.
ويقدم حفل الافتتاح الفنان خالد الصاوي، الفنانة دينا الشربيني، والفنان أحمد داود.
يذكر أن الدورة الـ 41 تشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف ودينا وبوسي شلبي أول حضور افتتاح "القاهرة السينمائي 41" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.