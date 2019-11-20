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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
تستعد الفنانة ياسمين رئيس، للمشاركة في حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 هذا العام ، والتي تحمل اسم الراحل يوسف شريف رزق الله.
ونشرت رئيس، صورة لها عبر ستوري "إنستجرام" خلال تحضيراتها لحفل الافتتاح، المقرر انطلاقه بعد قليل، وظهرت ياسمين فى الصورة وهي "تصفف شعرها".
وشاركت ياسمين رئيس، العام الماضي بمهرجان القاهرة السينمائي كعضو لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد.
يذكر أن، ياسمين رئيس تنتظر عرض فيلمها السينمائي "لص بغداد" الذي يقوم ببطولته محمد عادل إمام وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس تكشف عن تحضيراتها لحفل افتتاح "القاهرة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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