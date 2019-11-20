أحمد العوضي يكشف عن شخصية عيسى على أفيش "لص بغداد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
كشفت شركة "سينرجي فيلمز"، عن الأفيش الخاص بظهور الفنان أحمد العوضي بفيلم "لص بغداد"، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية 4 يناير المقبل للمنافسة به في موسم إجازة منتصف العام.
وظهر العوضي، على أفيش الفيلم الذي طرحه عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو ممسك بيده سلاح، إذ يجسد بالفيلم شخصية تدعى "عيسى".
فيلم "لص بغداد" بطولة: محمد عادل إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.
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