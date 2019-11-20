تراند اليوم : بعد طول انتظار .. ساعات قليلة وتنطلق " قيامة عثمان"

بعد ساعتين من الآن ينطلق الموسم الأول من قيامة المسلسل التركي " قيامة عثمان"، والسادس من سلسلة " قيامة أرطغرل"، والذي ينتظره عشاق الدراما التركية بعد طول انتظار.

ويعرض المسلسل في موسمه الجديد على شاشة قناة atv، الساعة 21:00 بتوقيت تركيا (18:00 بتوقيت غرينتش).

وفي الموسم الجديد سيرى المشاهد وعشاق المسلسل التاريخي كيف تحولت الدولة العثمانية العريقة من التكتل العشائري قبيلة " الكاي"، إلى دولة واسعة الأطراف، والتي تحولت إلى إمبراطورية من أعظم الإمبراطوريات التي مجدها التاريخ.

ويشارك في الموسم الجديد الفنان التركي الشهير:

بوراك أوزجيفيت يجسد دور" المؤسس عثمان".

أصلهان كارلار مالهون تقوم بدور "خاتون" زوجة عثمان.

عائشة جول جوناي في دور "زهرة خاتون".

راغب سافاش يقوم بدور عم عثمان " دوندار".

نور الدين سونماز في دور "بامسي"، وةالذي ما زال دوره مستمرا، منذ الموسم الأول.



