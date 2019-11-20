تغريدات النجوم: فايز المالكي إلى القضاء ومعين شريف يفضح الفنانين ويارا تشكو الظلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2019 07:44 مساءً - هذا الأسبوع، كان "تويتر" النجوم أشبه بساحة معركة، انتصر فايز المالكي قضائياً على مغرّد قام بالافتراء عليه، ودعا معين شريف الإعلام إلى فتح ملف فساد الفنانين، أما يارا فشكت من الظلم، في وقت حزمت فيه إليسا حقيبتها ورحلت من لبنان قبل انعقاد ما أسمته بـ"جلسة العار".



أما الفنان مروان خوري فاعتذر عن حفله في المكسيك وأثار قلق محبّيه، بينما أعلن حبيب غلوم وزوجته هيفاء حسين عن خبرٍ سعيد، وحسمت كندة علوش حقيقة أصولها الفلسطينية.



فكيف كان "تويتر" النجوم هذا الأسبوع؟

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اعتذار مروان خوري





أصيب الفنان مروان خوري بالتهاب رئوي، اضطرّ على أثره للاعتذار عن حفله المقرّر في المكسيك يوم السبت المقبل.



مروان نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال فيها إنّ السفر والإجهاد ضاعفا من وضعه الصحي فأصيب بالتهاب رئوي حاد، سيمنعه من إقامة حفله المقرر في المكسيك.



وكان مروان خوري قد اعتذر الأسبوع الماضي عن جلسة خاصة كان من المقرّر أنّ تجمعه بجمهوره في سلطنة عمان لأسبابٍ قال إنّها صحيّة، واكتفى بإحياء حفلتين في دار الأوبرا السلطانية، ما أزّم وضعه الصحّي فاضطرّ إلى إلغاء حفل المكسيك.









كندة علوش... حقيقة أصولها الفلسطينيّة



حسمت الممثلة كندة علوش الجدل حول حقيقة أصلها، فقالت إنّها سوريّة.



وفي ردّ على تغريدة أكّد صاحبها أنّ كندة من أصل فلسطيني، جاء فيها



"مزبوط كنداعلوش سورية من أصل فلسطيني، واذا حكيي غير هيك ياريت هي بنفسها تقول ...بكل الاحوال كل اللغات بتليق بالفنان شو ماكان اصلوا وفصلو".



فردّت كندة "سورية ومن أصول سورية. وبتشرف بكل أهل فلسطين".



وكان الجدل يثار باستمرار حول أصول عائلة كندة، لتحسم الجدل وتؤكّد أنّها سورية أباً عن جد.









صابرين هزّت تويتر بتغريدة صامتة



هذا الأسبوع، كانت الفنانة المصرية صابرين نجمة كل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورتين لها بالشعر الأشقر، أعلنت من خلالهما عن خلعها الحجاب بصورة نهائيّة.



على "تويتر"، لم تكتب صابرين حرفاً واحداً، بل اكتفت بنشر الصّورتين، لتتلقّى بعدها سيلاً من الشتائم، ردّت عليها مع الإعلامي عمرو أديب، حيث ظهرت باكية في اتصال هاتفي، معتبرة أنّ الشتائم لا تمتّ إلى التديّن بصلة، وأنّ حجابها مسألة شخصيّة، وأنّها منذ فترة طويلة تصرّ على أنّها محتشمة وليست محجّبة.











يارا تشكو الظّلم



لم تخرج تغريدات الفنانة يارا هذا الأسبوع، عن جوّ التظاهرات التي يعيشها لبنان منذ شهر، حيث شكت من تعنّت المسؤولين عن تقديم الحلول، داعية لله أن يحمي المتظاهرين، وأن يحمي لبنان.



ثم عادت واستشهدت بحكمة جاء فيها "قال حكيم:



رُبّما بالظلم تستطيع أن تملك كل ما تريد، ولكن... بدعوة مظلوم واحدة... تفقد كل ما ملكت...".



إليسا من صقيع كندا



إلى كندا، سافرت الفنانة إليسا في جولة فنيّة كانت تحضّر لها منذ فترة، وكتبت قبيل سفرها



"مسافرة بعد شوي على كندا والمكسيك لجولة فنية إلنا فترة منحضرلها، بس الأكيد إنو قلبي مع كل اللي رح يكونوا بالشارع بكرا ليمنعوا جلسة العار بمجلس النواب. الله يحمي لبنان ويكون مع الثورة".



في إشارة إلى جلسة مجلس النواب التي اعترض عليها المتظاهرون، واعتبروها لا ترقى إلى مستوى مطالبهم.



وما لبثت إليسا أن نشرت صورة لها بعد وصولها إلى كندا.

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فايز المالكي إلى القضاء



أكّد الفنان فايز المالكي، أنّه تمكّن من مقاضاة شخصٍ افترى عليه عبر "تويتر"، وأن حكماً بحقّه قد صدر من المحكمة الجزائيّة، وقال إنّه تردّد قبل تقديم الدعوى، التي كان أحد أهم أسبابها رفض هذا الشّخص حف التغريدات المسيئة.



وكتب المالكي "اللهم لك الحمد… أحدهم افترى عليّ وقدح بي من خلال حسابه في تويتر ، فصدر الحكم بإدانته من المحكمة الجزائية وصُدّق من الاستئناف".



وتابع "للعلم فقط ترددت كثير بتقديم الدعوى . واهم سبب دفعني لها رفض خصمي انه يحذف تغريداته المسيئه لي ".









معين شريف يفضح فساد الفنّانين



بالتزامن مع الثورة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من شهر، طالب الفنان معين شريف بضرورة كشف الفساد في الساحة الفنية، أسوة بكشف الفساد السياسي والإعلامي.



وكتب شريف "الفساد في الوسط الفني لا يقل أهمية عن الفساد السياسي والإعلامي".



وتابع "للإعلام وبعض الفنانين نقول آن الأوان لكي يفتح ملف الفساد الفني".



ولم يوضح معين في إطلالة تلفزيونيّة تلت تغريدته من هم المقصودين بتغريدته، إلا أنّه أكّد أنّ ثمّة فساد مستفحل في الساحة الفنيّة يجب على الإعلام النّزيه أن يكشفه.













حبيب غلوم يستقبل مولوديه التوأمين



زفّ المخرج والممثل الإماراتي حبيب غلوم ، خبر إنجاب زوجته الفنانة هيفاء حسين لطفلين توأمين.



ونشر غلوم فيديو عبر حسابه على "تويتر"، أعلن فيه ولادة الطفلين، وعلّق عليه "اللهم لك الحمد رزقنا أنا واختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمناً بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لما لهم من فضل علينا وهذا أقل شي نقدمه لهما".



وقد تلقّى الزوجين سيلاً من التهاني والتبريكات بولادة التوأمين، بعد مرور تسع سنوات على زواجهما.