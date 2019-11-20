بالفيديو.. هيفاء حسين ترزق بتوأم من زوجها حبيب غلوم.. وهذه أسماءهم

رزقت الفنانة هيفاء حسين بطفلين توأم من زوجها الفنان حبيب غلوم، وأعلنت الخبر على حسابها بانستقرام وكشفت إسم ابنيها. ونشر الفنان حبيب غلوم فيديو له على انستقرام من داخل المستشفى، أعلن به استقباله طفليه التوأم “سلطان وجواهر” من زوجته الفنانة هيفاء حسين، وقال في الفيديو:” اللهم لك الحمد والشكر دائماً وأبداَ.. أول شيء قولوا ما شاء الله.. رزقنا أنا وأختكم هيفاء حسين بتوأم” وكشف في تعليقه في الفيديو عن تفاصيل الولادة وسبب تسميته لطفليه بجواهر وسلطان وقال:” اللهم لك الحمد والشكر على نعمك وفضلك رزقنا أنا واختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمناً بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لما لهم من فضل على حياتنا الإجتماعية والإبداعية.

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