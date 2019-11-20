أصالة تنتقد فتاوى بعض البشر.. وتتعرض لهجوم شديد بعد دفاعها عن قرار “صابرين” بخلع الحجاب

أثارت الفنانة المصرية صابرين جدلا واسعا داخل الوسط الفني أو الجماهيري بعد قرارها بخلع حجابها فجأة، فرغم أنها تلقت هجومًا لاذعًا من بعض المتابعين إلا أنها حظيت أيضًا بمن يدافع عنها ويقف إلى جانبها. وهاجمت الفنانة السورية أصالة من انتقدوا الفنانة المصرية، مؤكدة أن الأخيرة لها حريّه التصرف فيما تفعله، ولا يجوز لأحد من الجمهور محاسبتها. واستغربت الفنانة السورية من ما وصفته بفتاوى البعض من البشر، قائلة بأنها تعرف الكثير من السيدات اللاتي كنّ محجبات ثم خلعن الحجاب، ومنهنّ بناتٌ نساءُ أهلهنّ محجبات بل ومتشددات كذلك، متسائلة:” شو دخلكم فيها؟ وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدهم يعيشوا”.

وامتدحت أصالة صابرين، لافتة إلى أن الجميع يعرف طهر مسيرتها الفنية، كما أن لها الملايين من العشاق الذين يحترمونها، سواء كانت محجّبة أو غير محجبة، مضيفة بأنها لا تعتقد أن يكون من بين منتقديها من هو أحسن أو أكثر التزامًا منها. وأوضحت الفنانة السورية أن المؤمن الحقيقي خلوق ومُهذّب، يعلم أنّ الله فقط يعرف ما في الصّدور، وتابعت:”كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقة الطيّبة الموهوبة الحُرّه”. وعلى خلفية دفاعها، تعرضت أصالة للهجوم، إذ أكد البعض أنه مثلما أن صابرين حرّة في قراراتها، فإن الجمهور أيضًا حر في التعبير عن رأيه، مبينين أن المشاهير يعلمون أنهم محط الأنظار في كل كبيرة وصغيرة، وعليه فإنهم يجب أن تكون صدورهم واسعة ويتقبلون النقد، مستغربين أيضًا تبرير صابرين على خلعها الحجاب بقولها إنها بسبب أزمة نفسية تعرضت لها نتيجة ردود فعل الجمهور عليها عندما كانت ترتدي “باروكة”، مستنكرين إقحام أبنائها بالموضوع على أنهم تعرضوا للشتائم والهجوم، وهذا لم يحصل وفق قولهم.