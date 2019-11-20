السبت.. صوفيا ياسين بطلة الأبواب المغلقة مع جورج قرداحي

تستعد الفنانة صوفيا ياسين للمشاركة في حلقة خاصة مع الإعلامي الكبير جورج قرادحي من خلال برنامج الأبواب المغلقة، والمذاع عبر شاشة قناة أون الفضائية، والعمل يحمل أسم فتاة الفيس بوك، حيث تجسد دور البطولة فيالبرنامج.
وتدور أحداث الحلقة في إطار درامي حول ما تفعله بعض الفتيات من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والطرق الاحتيالية التي تتم من خلاله الجدير بالذكرأن الفنانة صوفيا ياسين هي ممثلة شابه خريجة ورشة نقابة المهن التمثيلية وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية، كما شاركت في عرض مسرحي بكندا مع المؤلف لينين الرملي في إطار التبادل الثقافي بين مصر وكندا، كما أنها مؤدية جيدة للغناء وقدمت عدد من الأعمال الإذاعية.
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