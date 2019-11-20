13 ديسمبر .. إليسا تحتفل مع جمهورها في أوبرا جامعة مصر

تحتفل النجمة إليسا مع جمهورها يوم الجمعة الموافق 13 من شهر ديسمبر المقبل، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً، بسعر تذاكر تتراوح بين 1800 جنيهًا، 2300 جنيهًا، 2800 جنيهًا، 3300 جنيهًا.

يذكر أن النجمة إليسا طرحت مؤخرًا ألبوم إلى كل اللي بيحبوني، ويضم الألبوم على 16 أغنية، ومنهم: كرهني، أنا وحيدة، حكايات، ارتاح وعيش، من عينيا دي، وحشتوني.

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وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع المتاجر الألكترونية.