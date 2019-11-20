تعرف على رأي صفاء سلطان في الحب

نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان صورة جديدة لها على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام صورة جديدة لها وعلقت على الصورة معبرة عن رأيها في الحب حيث قالت " المرأه كالورده.. إن أحبت بصدق نَجدها تكبروتنمو وينتشر عبيرها لمن حولها.. وإن كرهت تجد العبير يتحول إلى أشواك تؤذي نفسها قبل أن تؤذي من حولها ".
أثارت الصورة وتعليق صفاء سلطان عليها إعجاب الكثير من الجمهور
" الحرملك ".. أحدث أعمال صفاء سطان
الجدير بالذكر إن صفاء سلطان قد شاركت في موسم رمضان الماضي مسلسل " الحرملك " مع عدد من نجوم العرب من بينهم جمال سليمان، سلافة معمار وغيرهم من نجوم الفن في العالم العربي.
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