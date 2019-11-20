قبل الافتتاح اليوم.. جهود مكثفة لإعداد حفل مهرجان القاهرة السينمائي

كشف الناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التحضيرات النهائية لحفل الافتتاح.

ونشر شوقي ،صورة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" ،وتضمنت الصورة كلٍ من الفنان خالد الصاوي، الفنانة دينا الشربيني مع

المخرج هشام فتحي أثناء التحضيرات النهائية للحفل قبل بدايته بساعات قليلة.

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يشار أن الناقد أحمد شوقي قد علَّق على الصورة قائلًا "الاستعدادات بدون توقف" في إشارة

"الأيرلندي".. فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

إلى التحضير والاستعداد لحفل الافتتاح للمهرجان.

الجدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ستقام اليوم وسيشهد المهرجان عرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي كفيلم الافتتاح، كما تستمر فعاليات الدورة ليوم 29 من نوفمبر الجاري.