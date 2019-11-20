تراند اليوم : سهرة خاصة للإحتفال بعيد ميلاد المنتج جمال العدل برفقة أصدقائه-صورة

احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلاد المنتج جمال العدل وسط حضور مجموعه من الفنانين.

ونشرت يسرا صورة تجمعها مع عدد من الفنانين عبر حسابها الشخصى انستجرام ، حيث ظهر في الصور ، كندا علوش وزوجها عمرو يوسف وعدد من الاصدقاء خارج الوسط الفني.

ويذكر أن كرَّمت جمعية أميركا للإعلام الخارجي (AAM) النجمة يسرا في حفل العشاء السنوي السابع بواشنطن، والذي استهدف تكريم الأفراد الذين تكشف أعمالهم عن التزام قوي بقيم عالمية ومن يقدرون قوة الإعلام في نقل المعلومات والإلهام والتأثير الإيجابي على المجتمع؛ وعلى رأسهم الفنانة يسرا.

ويأتي تكريم AAM لـ يسرا باعتبار أن مسارها المهني يمنح الأميركيين نموذجًا مختصرًا لتاريخ صناعة الترفيه في مصر؛ دور هذه الصناعة كمحفز للحوار المجتمعي، وصداها المستدام في العالم العربي والقدرة على تناول التابوهات وإبراز الأصوات الساعية لإحداث التغيير الإيجابي.