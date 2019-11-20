تراند اليوم : تامر حسنى يحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

اتفقت شركة برزنتيشن مع تامر حسني على إحياء حفل ختام بطولة كأس أمم افريقيا تحت 23 سنة، والمقامة حاليًا في مصر، على هامش المباراة النهائية للبطولة، يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة بين مصر وكوت ديفوار.

وكان منتخب مصر الأولمبي تفوق على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو والمباراة النهائية من أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

ورحب النجم تامر حسني بإحياء الحفل الكبير والذي سيشهد العديد من المفاجآت الأخرى، والتي ستعلن عنها شركة برزنتيشن واحدة تلو الأخرى في حينها.

وأبدى تامر حسني سعادته الكبيرة بالمشاركة في التنظيم الرائع للدولة المصرية لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، خاصة بعد أن شهدت البطولة العديد من الإنجازات أبرزها صعود منتخب مصر الوطني لأولمبياد طوكيو.