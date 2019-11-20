تراند اليوم : سنة حلوة ياجميل .. حميد الشاعري يوجه رسالة لإبنته في عيد ميلادها

احتفل الفنان حميد الشاعري بذكرى يوم ميلاد أبنته، وهنأها بهذه المناسبة بطريقته.

ونشر حميد الشاعري عبر حسابه على Facebook صورة لأبنته نبيلة، وعلق عليها:

“سن حلوة ياجميل – سنة حلوة ياجميل – سنة حــــــلوة – سنة حـــــــــلوه – سنة حلوة ياجميــــــــــــل، هووووووووووووف حبيبتي يانبيله – ربي يحفظك”.

ومن ناحية أخرى، يستعد حاليًا الفنان حميد الشاعري لطرح ألبومه الغنائي الجديد بعد 13 عامًا من الغياب.

ويعقد حالياً حميد جلسات عمل لتنفيذه مع مهندس الصوت هاني محروس بـ”ستديو ام ساوند” للنتهاء من تحضيرات الألبوم الجديد.

ونشر هاني محروس صورًا تجمعه بالفنان حميد الشاعري، وكتب: “حميد الشاعري من استوديو أم ساوند ١ ????من تحضرات البومه الجديد”.