تراند اليوم : سارة عبد الرحمن تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي – تفاصيل

في إطار تعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للسنة الثانية على التوالي، تشارك الفنانة سارة عبد الرحمن في ندوة بعنوان “قوة الحكي في تناول السينما والدراما التلفزيونية المصرية للعنف القائم على النوع”، كجزء من فعاليات “أيام القاهرة لصناعة السينما”.

وباعتبارها صاحبة مبادرة هذه الندوة، فمن المقرر أن تلقي “سارة” محاضرة مختصرة عن وضع المرأة في السينما اليوم، كما تطرح أسئلة حول كيفية ازدهار دور المرأة في السنوات المقبلة، وذلك قبل بدء المناقشة العامة بالندوة.

الندوة ستديرها ساندرا كاسترو بافنجتن Sandra de Castro Buffington، بحضور المخرجة كاملة أبو ذكري ونادين خان وعمرو سلامة ومريم نعوم، يوم الجمعة المقبل، 22 نوفمبر، من الساعة 2 إلي الساعة 3 مساءً في دار الأوبرا.

في نفس السياق، تعد هذه المبادرة بداية التعاون بين سارة عبد الرحمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بعدما انتهت من التدريب الخاص بها في الأقصر في أغسطس الماضي.