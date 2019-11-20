- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي وأحمد داود ودينا الشربيني يفتتحون «مهرجان القاهرة السينمائي» والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 نوفمبر 2019
قررت إدارة "مهرجان القاهرة السينمائي" اختيار كل من النجوم "خالد الصاوي، أحمد داوود، دينا الشربيني" لتقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤١، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، بدار الأوبرا المصرية.
ويتم افتتاح المهرجان مساء اليوم برئاسة المنتج محمد حفظي، بالفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دى نيرو الذى يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.
والحفل يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية من إخراج "هشام فتحي"، ويشهد العديد من الفعاليات، أبرزها الاحتفاء بشخصيات سينمائية رحلت خلال العام الجاري، وفى مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى السابق للمهرجان، والذى رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فنى يحتفى من خلاله المهرجان بصناعة السينما.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الصاوي وأحمد داود ودينا الشربيني يفتتحون «مهرجان القاهرة السينمائي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.