شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة الأولى لهازال كايا مع مولودها والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 انتشرت أوّل صورة للنجمة التركية ​هازال كايا​ مع مولودها فكرت علي وزوجها علي اتاي، وذلك من داخل المستشفى، وبدى القليل من وجه الطفل، فيما كانت هازال نائمة وزوجها بجانبها ويضع يده على رأسها. الجدير ذكره ان هازال كايا كانت قد عرفت الشهرة والنجومية في الشرق الاوسط من خلال 3 مسلسلات، "الحلم الضائع"، "العشق الممنوع" و "أسميتها فريحة"، وقد حققت اعمالها نجاحا كبيرا، وعلى صعيد الشخصي تزوجت من خطيبها الممثل والمخرج التركي علي أطاي في شباط /فبراير 2019 بعد ان جمعتهما علاقة عاطفية لسنوات طويلة.

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