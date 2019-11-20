شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم بتغيير جذري في اطلالتها وهذا ما كان ينقصها والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 أحدثت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ صدمة إيجابية لمحبيها بأحدث إطلالة لها في آخر حفل أحيته في دبي، اذ اعتمدت لوك جديدا من خلال اختيارها فستانا باللون الخردلي وهو امر نادرا ما نشهده عند نانسي التي تفضل الالوان الغامقة. الفستان راقٍ لأبعد الحدود أكان من ناحية قصته وقماشه، اضافة الى انه بسيط جدا لا زخرفات ولا رسومات عليه، لكن كان ينقصها حزام جلدي أو من لون داكن يحدد الخصر بشكل أفضل، ولإضافة حركة لهذه المنطقة من الجسم لكن المجوهرات التي اختارتها مع الفستان تليق مع فكرة الاطلالة.

من ناحية ثانية يليق بنانسي اللوك الجديد وقصة الشعر التي اعتمدتها واللون الذي اختارته عليها بشكل كبير، وأضاف حياة وحيوية الى وجهها وملامحها الناعمة، أما المكياج فهو المطلوب خصوصا من ناحية لون قلم أحمر الشفاه. يمكننا ان نقول في النهاية ان اختيار نانسي موفق وأُعجبنا بهذا التغيير الذي قامت به.

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