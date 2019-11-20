شكرا لقرائتكم خبر عن هازال كايا ترزق بمولودها الأول والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 وضعت النجمة التركية ​هازال كايا​ مولودها الأول منذ قليل في احد مستشفيات تركيا، وقد اطلقت عليه اسم فكرت علي. وافادت وسائل اعلامية تركية ان هازل وطفلها بصحة جيدة للغاية.

الجدير ذكره ان هازال كايا كانت قد عرفت الشهرة والنجومية في الشرق الاوسط من خلال 3 مسلسلات، "الحلم الضائع"، "العشق الممنوع" و "أسميتها فريحة"، وقد حققت اعمالها نجاحا كبيرا، وعلى صعيد الشخصي تزوجت من خطيبها الممثل والمخرج التركي علي أطاي في شباط /فبراير 2019 بعد ان جمعتهما علاقة عاطفية لسنوات طويلة.

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