بيرين سات في كواليس مسلسلها الجديد.. إطلالة تُثير التساؤلات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت عبر عدد من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير في تركيا الصور الأولى من مسلسل الفنانة التركية بيرين سات المرتقب على شبكة نتفلكس العالمية.

وتظهر في الصورة الفنانة التركية إلى جانب بطل العمل الفنان محمد جونسور، إلا أن إطلالة سات وشكلها أثارا حالة من الجدل بين جمهور الفنانة التركية؛ إذ بدت وكأنها مُرهقة أو سيدة في الـ 50 من عمرها على حد تعليق الجمهور.

وتساءل عدد كبير من رواد السوشال ميديا عن سبب ظهور سات بهذا الشكل، وفقدانها جمالها وجاذبيتها وبراءتها المعهودة، فيما علق آخرون أن سات بدأت تكبر وتظهر عليها علامات العمر.

في المقابل رجح البعض أن يكون الميكاج وطبيعة الشخصية أو زاوية التقاط الصور وراء هذه الإطلالة المُرهقة للنجمة التركية التي لفتت الأنظار إليها في بداياتها بسبب جمالها الطبيعي والبسيط.

ومن المفترض أن يتوفر مسلسل Atiye أو الهدية على شبكة نتفلكس العالمية في يوم الـ 27 المقبل، وهو العمل الذي ينتظره جمهور سات بشوق؛ إذ إن آخر أعمالها التلفزيونية كان مسلسل "السلطانة كوسيم" والذي عُرض في عام 2015.

Advertisements

وعلى صعيد مُختلف؛ ظهرت الفنانة التركية مؤخرًا إلى جانب زوجها كنان دوغلو محُتضنين بعضهما البعض ومُعلنين من خلال هذه الصورة عن عودة المياه إلى مجاريها بينهما، بعد فترة طويلة من الخلافات والتي تسببت بانتشار العديد من الأخبار حول انفصالهما.

وكانت العديد من الأخبار قد انتشرت عن تدهور العلاقة بين سات وزوجها دوغلو، حيث نشرت سات صور حبيبها الأول الذي توفي في عمر صغير، كما ظهرت الفنانة إلى جانب الدي جي ماجا وهي تحتضنه من الخلف في إحدى الحفلات التي تزامنت مع حفل زوجها، ليتساءل الجمهور لماذا تركت سات حفل زوجها وظهرت إلى جانب ماجا وهل الخيانة سبب المشاكل بينهما.

ومع التزام الطرفين للصمت أصبحت قصة انفصالهما حقيقة مسلم بها، حتى ظهرا سويًا مؤخرًا مُعلنان بذلك إلى انتهاء الخلافات بينهما وعودتهما لبعضهما البعض، وكشفت بعض المصادر أن سات وزجها أقامها حفلًا صغيرًا في منزلهما احتفالا بعودتهما.

يُشار إلى أن الفنانة التركية بيرين سات حققت شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال مسلسلي العشق الممنوع وفاطمة.