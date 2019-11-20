كندة علوش تُثير ضجة بتصريحها حول معاكسة النساء







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الممثلة السورية كندة علوش أنها تغار أحياناً على زوجها الممثل المصري عمرو يوسف بسبب التعليقات الجريئة التي يتلقاها من الفتيات والنساء. وأثارت بهذا التصريح الذي أطلقته عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة CBC المصرية ضجة عالية. خاصةً مع انتقادها لـ"فتيات هذا الزمن المندفعات واللواتي يتخطين الحدود في التعبير عن إعجابهن بتعابير تتخطى الصراحة إلى الوقاحة".

وفيما أشارت إلى أنها تتلقى تعليقات مهذبة من المعجبين بينما زوجها يتعرض للمعاكسة من النساء، قالت: "الرجالة بتتعاكس أكتر من الستات. شوفي البنات هتلاقي بنات بقى بيعاكسوا معاكسة واضحة وصريحة ووقحة". فيما يلي رابط الفيديو المرفق الذي نشرته صفحة "مس إنستا" على "إنستغرام":



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