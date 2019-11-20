شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد وحيد سيف كيف قسم جمهور المسرح إلى أنواع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الفنان وحيد سيف أحد أهم فناني الكوميديا الذين تألقوا ما بين السينما والدراما والمسرح، وذلك بمشاركته مع كبار النجوم لأهم الأعمال الذي تألق فيها حتي زادت شعبيته بشكل كبير وحفلت مسيرته بأدوار عديدة في غاية التميز.

وحيد سيف كان عاشقاً للمسرح، ودوماً ما أكد خلال حواراته الصحفية والبرامج الذي حل فيها ضيفاً أنه يحب المسرح بشكل خاص، إلا أنه خلال أحد اللقاءات النادرة قسم أنواع الجمهور في هذا الحوار الذي نسلط الضوء عليها في التقرير التالي.

وحيد سيف تحدث مع الإعلامية عزة الإتربي حول أهمية وتأثير الجمهور علي الفنان في المسرح خاصة من يجلسوا في الصفوف الأمامية، ثم ذكر بعد ذلك العديد العديد من المواقف الذي مر بها مع الجمهور.

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