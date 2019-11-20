انطلاق "المؤسس عثمان" الليلة وتفاصيل تكشف عنه للمرة الأولى

ينتظر محبو الدراما التركية الليلة، انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "المؤسس عثمان" للممثل بوراك أوزجيفيت، والذي يعتبر امتداداً لمسلسل "قيامة أرطغرل".

المسلسل الذي استغرق التحضير له سنة كاملة، يتوقع له أن يحقق نجاحاً كبيراً، إذ أعلن منتج العمل وكاتبه محمد بوزداغ أنه سيكون أجمل مسلسل تركي على الإطلاق.

وفي حديث لـ"وكالة الأناضول قال منتج العمل إنّ "التحضير للمسلسل استغرق عاماً كاملاً وخاض فريق العمل تدريبات وسط ظروف قاسية، ومنها التخييم في الغابات شملت فريق الممثلين جميعاً، كما تم استيراد أكثر من مئة خيمة ومئات البساط والسجاد المحبوك يدوياً من تركمنستان والتي صنعت خصيصاً للمسلسل، إضافة إلى شراء خيول جديدة واستيراد الماشية من الماعز. كما أنشئت بحيرة صناعية بمساحة 800 متر مربع بعمق 160 سم، وبنيت مدينة جديدة وأسواق وبيوت وقلعة، من خلال الاستعانة بفريق عمل كبير يتكون من 350 شخصاً، وانضمام أربعين فناناً أساسياً وآلاف الكومبارس".

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كما صرّح المنتج إن العمل، لا يشبه "قيامة أرطغرل" كما صرّح القيمون عليه، إذ أنّ العمل فيه انطلق من نقطة الصفر بعد أن تم بناء ديكورات جديدة وتغيير الأزياء والممثلين، مع الحفاظ على روحية العمل الأساسي.

وتدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم.