هيفاء حسين تضع توأميها سلطان وجواهر

رزقت الفنانة هيفاء حسين وزوجها الفنان حبيب غليوم بتوأمين إختارا لهما اسم سلطان وجواهر.

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وقال حبيب غليوم ان الولادة تمت في البحرين وتم إختيار إسميّ الصبي والأنثى تيمناً بإسمي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وحرمه الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لما لهما من فضل على الحياة الاجتماعية والإبداعية.

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ولم ينشر حبيب غليوم صورة للتوأمين ولا لزوجته هيفاء حين التي كانت قد أعلنت عن حملها قبل نحو شهر، من خلال نشر صورة تجمعها بزوجها معلنة إلى أن موعد الولادة أصبح قريباً.

يذكر أنّ إعلان هيفاء حسين فاجأ الكثيرين بعد مرور 9 أعوام على زواجها، علماً أنها أم لشاب إسمه سعد من زواجها الأول الذي إنتهى بالطلاق.