هازال كايا تنشر أوّل صورة لمولودها الجديد

أنجبت الممثلة التركية هازال كايا، ابنها الأوّل من زوجها المخرج علي أتاي.

هازال أطلقت على ابنها اسم " فكرت"، وقامت بنشر صورة لها ولزوجها مع المولود الجديد.

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وبحسب الصحافة التركية، فإن الطفل يزن 2.68 كغم وطوله 46.5 سم، وقد تفاعل محبو هازال مع الصورة التي نشرتها، وباركوا لها انضمامها إلى نادي الأمهات.

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هازال وعلي مع ابنهما

وكانت شائعات إنجاب كايا قد انتشرت قبل أيام عن ولادة هازال، بعد أن نشرت صورة لها وهي تحتضن مولوداً جديداً، تبين أنها مأخوذة من أحد أعمالها، لتظهر الفنانة التركية خلال خروجها من صالون التجميل نافيةً بالصورة خبر إنجابها.

المخرج علي أتاي أعلن عن ولادة طفله على طريقته فكتب "وصل فيكو إلى العالم، أهلاً بك فكرت"، وقد أكدت الصحافة التركية أن علي لا يفارق زوجته التي لا تزال في المستشفى.

يذكر أن علي وهازال ترزوجا في شهر فبراير من عام 2018، لتعلن بعد فترة قليلة عن حملها وفرحتها بهذا الخبر، واعتزالها الفن ريثما تضع مولودها على أن تقرر بعدها الفترة التي ستغيبها للاهتمام بالمولود الجديد.