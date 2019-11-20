سيرين عبد النور تطلق مسلسل "ديفا" من بيروت

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تستعد شبكة "أم بي سي"، لعقد مؤتمر صحفي مساء يوم غدٍ الخميس في بيروت، للإعلان عن انطلاق مسلسل "ديفا" الذي تلعب بطولته سيرين عبد النور.
ويأتي هذا المؤتمر في وقت تعاني فيه سيرين من وضع نفسي سيء، بسبب إصابة ابن شقيقتها سابين، كيفن نحاس بسرطان الدم، ودخوله إلى مستشفى "سانت جود" حيث بدأ العلاج الكيميائي. وفي تصريح لها، قالت سيرين إنّها تقضي وقتها في الصلاة، وطلب الشفاء لابن السادسة عشر، الذي لم يكن يشكو من شيء قبل أن يباغته المرض الخبيث.
وبالعودة إلى "ديفا"، فقد أصرت المجموعة على عقد المؤتمر في بيروت، رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وسيحضره صحافيون من مختلف العالم العربي.
وسينطلق عرض "ديفا" في الـ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي عبر منصة "شاهد" الإلكترونية التابعة للشبكة السعودية، كما بدأت المنصّة نفسها ببث مجموعة إعلانات للعمل الدرامي الذي يطل فيه الى جانب سيرين كلٌ من الممثل السعودي يعقوب الفرحان والمغنية المصرية بوسي، اللذين سيشاركان في المؤتمر.
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يذكر أن المسلسل هو إنتاج أصلي لمنصة شاهد، وسيكشف عن تفاصيله في المؤتمر.
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