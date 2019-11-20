مي عمر تشارك ياسر جلال بطولة مسلسله الجديد «الفتوة»

تعاقدت الفنانة مي عمر رسمياً على المشاركة في مسلسل «الفتوة» مع النجم ياسر جلال، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. اقرئي ايضا : شاهد: فنانة كويتية تتعدى بالضرب على معلمات ابنها في المدرسة

وكانت مي مرشحة للبطولة أمام الفنان محمد رمضان في مسلسله «البرنس» الذي يخرجه زوجها المخرج محمد سامي، إلا أنها استقرت على مشاركة ياسر جلال في «الفتوة». Advertisements اقرئي ايضا : ما السر وراء اجتماع المخرج والمنتج مجدي الهواري مع احمد مكي؟ وكانت مي عمر تعاقدت مع المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجي، على بطولة مسلسل درامي جديد، والذي سيكون بمنزلة البطولة المطلقة الأولى، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة، حيث تبلغ عدد حلقاته 45 حلقة، ومن المفترض أن يعرض خارج السباق الرمضاني.



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