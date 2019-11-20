ما السر وراء اجتماع المخرج والمنتج مجدي الهواري مع احمد مكي؟

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر مجدي الهواري، في الصور، رفقة النجم أحمد مكي، وعلق عليها: «أنا والكبير أوي»، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

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وتساءل البعض عن السبب وراء اجتماع مكي مع الهواري، وهل هناك عمل فني جديد سوف يجمعهما.

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وأكد صديق مقرب من مكي أنه يستعد لتقديم عرض مسرحي جديد من إنتاج مجدي الهواري، والذي يظهر من خلاله بشخصية حزلقوم الشهيرة التي قدمها من قبل في أكثر من عمل فني

وطوال الموسم، تعرض مسرحية 3 أيام في الساحل، للمخرج مجدي الهواري، ونالت إعجاب الجماهير والترحيب الدائم بعرضها.

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يذكر أن مسرحية «3 أيام في الساحل» إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبوعوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.

