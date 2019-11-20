تأجيل حفل رامي صبري في موسم الرياض.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري رامي صبري تأجيل حفله في موسم الرياض، والذي كان من المقرر أن يقام يوم الجمعة 22 نوفمبر.

الفنان المصري كشف أن سبب تأجيل حفله يعود لسوء الأحوال الجوية بالمملكة، حيث كتب: “تم تأجيل حفلي بالرياض بسبب سوء الأحوال الجوية وبتمني السلامة لكل أهل الرياض”.

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وكانت هيئة الترفية بالسعودية قد أعلنت مؤخرا شروط حضور حفل رامي صبري بموسم الرياض، والتي جاءت كالتالي: “عدم العبث والإضرار بممتلكات العامة، الإلتزام باللباس المحتشم حسب النظام المعمول به في المملكة، عدم التدخين بشكل عام في موقع الفعالية، مخالفة التعليمات تعرضكم للمسائلة القانونية، يحق لإدارة المهرجان استبعاد أي زائر عند المخالفة، إدارة المهرجان غير مسئولة عن أي مفقودات، التقيد باللوحات الإرشادية والمنظمة للمداخل والمخارج واتجاه السير وغيرها، ممنوع دخول الأطفال تحت سن الـ12، ممنوع اصطحاب الحيوانات”.

يذكر أن الفنان المصري رامي صبري كان قد طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية، والذي يحمل اسم “فارق معاك”، وقدم من خلاله العديد من الأغاني المختلفة، وقد حققت هذه الأغاني نجاحا كبيرا مع الجمهور.

ويضم ألبوم “فارق معاك”، 12 أغنية، وهى كالتالى: “بتاع بنات”، و”أنا بابا”، و”حاول تنسانى”، و”قولت اللى عندى”، و”هو فى كده”، و”بقابل ناس”، و”انا بعترفلك”، و”صعبان عليا”، و”وعجبى عليك يا زمان”، و”حكاية حبنا”، و”بتهتمى”، و”فارق معاك”.