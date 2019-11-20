إيناس عز الدين تتعرض لحادث سير خطير في دبي.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية إيناس عز الدين، نجمة برنامج “أراب أيدول”، لحادث سير خلال تواجدها في دبي، ونقلت على أثره لإحدى المستشفيات الخاصة.

ونشرت إيناس، صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، تظهر مدى الإصابة التي تعرضت لها في قدمها بعد اصطدامها بتاكسي ومروره من فوقها وسحلها.

وعلقت إيناس عز الدين، على الصورة قائلة: “للأسف حادث كبير وتاكسي خبطني و مر فوقي وسحلني و رجلي كانت تحت العجل الحمد لله على كل حال”.

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وأضافت: “كدمات وسحجات في الجسم كله والتواء في مفصل القدم كان يستلزم جبيرة جبس أسبوع وأنا اللي رفضت علشان شغلي وعملت رباط ضاغط لمدة أسبوعين والحمد لله إنه مش كسر.. اللهم لك كل الحمد والفضل والشكرة “.

كما وجهت رسالة شكر خاصة للمسئولين عن الإسعاف والشرطة والمستشفى بدبين لسرعة تعاملهم مع الحادث، وكذلك مدير أعمالها أحمد ناصر، والذي ساندها طوال فترة تواجدها بالمستشفى.

الفنانة المصرية اعتذرت من زوجها السابق بسبب حالة الرعب التي عاشها بسببها قائلة: “حقك عليا يا باباتي على الخضة اللي اتخضتها وخوفك وقلقك عليا أحمد قمر”.