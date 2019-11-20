نجل عادل إمام لجمهوره: عاجز عن الكلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر المخرج المصري رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، عن سعادته الكبيرة بكم الحب الذي يتمتع به والده بعد نشر فيديو له من كواليس تصوير مسلسل «فلانتينو»، وعلق للمرة الأولى على شائعة مرضه ووفاته.

رامي إمام، قال في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»: «أنا في حالة من السعادة والحب، بسبب كم التعليقات من حضراتكم، بعد ما شوفتوا فيديو الأستاذ عادل أثناء التصوير.. والفيديو كان في وقت ظهرت شائعة سخيفة وإحنا متعودين على الشائعات دي، لكن مشاعركم خلتني مُتأثر جدًا وإحنا كأسرة كمان تأثرنا».

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وأضاف: «الحب من حضراتكم لأبويا، يخلينا في مسئولية أننا نشتغل ونرفع اسمه، أنا ومحمد، بعد ما دخلنا المكان، حاملين اسم مهم ومسئولية كبيرة جدًا، مش عارف أتكلم الصراحة أول مرة أعجز عن الكلام.. وأتمنى الحب يفضل علطول، وبوصلكم تحية خاصة من الأستاذ عادل على المشاعر الفيّاضة اللي حسها إمبارح وبشكركم».

وكان رامي إمام، قد نشر لقطات لوالده في موقع تصوير مسلسل «فلانتينو»، ووالده يذاكر مشاهد بجواره، قائلًا: «إحنا في اللوكيشن وجنبي بيذاكر وبيحفظ.. مفاجأة».