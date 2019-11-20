بشرى ترد على الساخرين من صورة زفافها بأخرى مع الهضبة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية بشرى، على السخرية التي تعرضت لها بسبب الصورة التي نشرت من حفل زفافها والذي أحياه الفنان عمرو دياب، وظهرت خلالها بملامح حزينة، وذلك بنشر أخرى من حفل الزفاف.

بشرى، نشرت الصورة الأولى بأخرى وهي تضحك والهضبة يغني إلى جانبها، وكذلك الفنان أحمد حلمي، وعلقت على الصورتين قائلة: “دا على سف الأمس.....انشر لكم الحقيقة كاملة اهو مش نكدية ولا حاجة و بتضحك و بصوت محمد العزبي بغني للسادة السفافين و أقولهم “ظلموا البنية يا عيني و كل الحكاية عيون بهية”.

وكانت بشرى، قد علقت على سخرية النشطاء من الصورة الأولى قائلة: “كنت مهبطة وضغطي واطي وقاعدة مستنية يفتحوا البوفية”.

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وأضافت: “معرفش إيه سر انتشار الكوميكس ده وكل الناس بتبعتهولي في أخر ساعتين رغم إن عمر الصورة 9 سنين من تاريخ يوم فرحي 2010بس ملعوبة”.

الصورة كانت قد حصدت على العديد من التعليقات الساخرة ومنها: “عمرو دياب بيغنيلها وأحمد حلمي بيطبلها وهي النكد في دمها”.

الفنانة المصرة تزوجت من عمرو رسلان عام 2010، وأنجبت منه إسماعيل وليلى، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك لخلافات بينهما.

بشرى شاركت في الموسم الرمضاني قبل الفائت من خلال مسلسل «عوالم خفية» مع الفنان عادل إمام، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، ورانيا فريد شوقي، هند عبد الحليم، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.