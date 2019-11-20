سامح حسين يعلم ابنته الصلاة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري سامح حسين جمهوره في صورة جديدة لابنته «مريم»، عب حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ابنة سامح حسين ظهرت في الصورة وهي تقف على السجادة، وكتب الفنان معلقا: مريم بنوتى واحنا بانعلمها الصلاه مالقيتش الطرحة فاتصرفت»، وظهرت ابنته في الصورة وهي ترتدي قبعة.

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الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان الذي أعجب بتعليمه الصلاة لبناته، كما أشاد عدد من الفنانين بالصورة ومنهم مي كساب، انتصار، جويرية حمدي، طارق الإبياري، وغيرهم.

سامح حسين متزوج من وسام حامد منذ عام 2010، وأنجب منها ابنتين، وينشر صور لهما من وقت إلى آخر، ويعبر الجمهور عن تقديره لزوجته المحجبة.

سامح أحدث أعماله فيلم «عيش حياتك»، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي خفيف.

سامح يجسد شخصية رجل يمر بأزمة كبيرة في حياته، فهو كان ناجحا في الماضي على المستوى الشخصي والعملي، ويعيبه أنه روتيني ويخاف من التجديد وتطورات الحياة ما يؤدي لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التي ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله، ولكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.