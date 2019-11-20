لجنة الفتوى تحدد الوريث الوحيد لهيثم زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

الكثير من القيل والقال نشر بعد وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي حول تركته وتوزيع ميراثه، ووجود خلافات بين أقاربه.

لجنة الفتوى أعلنت ان الوريث الوحيد للفنان هيثم أحمد زكي هو شقيقه من أمه رامي بركات، وأن لا حق لأحد آخر من أسرته في أي ميراث.

محمد إبراهيم ابن عمة هيثم أحمد زكي، ونجل الأخت الكبرى من الأم للفنان أحمد زكي نفى ما قيل بشان وجود صراع حول ميراث هيثم أحمد زكي، وأكد أن الأسرة لم تنظر لميراث أحمد زكي حتى تهتم بميراث نجله.

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ابن عمة الفنان الراحل أكد أن والدته وخاله وعماته رفضوا الحصول على أي ميراث بعد وفاة الفنان أحمد زكي وتركوه لابنه هيثم أحمد زكي.

وتحدث عن ميراث هيثم وقال: «المنقولات كانت عبارة عن شقة بالمهندسين، وأخرى بالهرم، وشركة إنتاج سينمائي في أكتوبر شراكة بينه وبين الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم وسيارتين وإيرادات الأفلام، وظلت بحوزة هيثم أحمد زكي حتى وفاته الشهر الجاري».

ابن عمة هيثم أوضح سرًا جديدًا وقال: «فيه ميثاق شرف بين الأسرة وبين الفنان الراحل بألا يخرج أحد من الأسرة للحديث إلى وسائل الإعلام، واحترمنا هذا الميثاق على مدار 14 عامًا، لكن اضطررنا للحديث في هذا التوقيت بعد التشويه الذي طالنا منذ رحيل هيثم أحمد زكي، إحنا كشباب ليس لنا ذنب في كل هذا التشويه».

يُذكر أن الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، أشار إلى أنه سيتم الاتفاق مع أخ هيثم زكي غير الشقيق لنشر بعض مقتنياته في معرض أو مكتبة الإسكندرية.