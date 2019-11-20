هبة نور تسرق الأنظار بإطلالة شفافة على العشاء مع باسم ياخور وصفاء سلطان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت الفنانة السورية هبة نور سهرة خاصة جمعتها على العشاء مع عدد من نجوم سوريا وذلك احتفالاً بافتتاح أحد المطاعم بدمشق.

هبة شاركت الفانز أجواء سهرتها بصورة جمعتها بنجوم سوريا على المائدة، وأبرزهم؛ باسم ياخور، صفاء سلطان، فادي صبيح، أحمد الأحمد، وكان لافتاً إطلالة هبة التي جمعت فيها بين الأناقة والإثارة، حيث ارتدت بنطلون أبيض، ونسقت معه «توب» شفافة مزينة بمشغولات فضية براقة بمنقطقتي الصدر والأكتاف، كما وضعت فوقه في لقطة خاصة من جلسة تصوير خضعت لها، بالطو شديد الأناقة.

من ناحية أخرى، عادت هبة نور للشاشة مرة أخرى بعد طول غياب، زاد عن 5 سنوات، بمشاركتها في بطولة مسلسل «حرملك» الذي عُرض الجزء الأول منه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وذلك أمام سلافة معمار، صفاء سلطان، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

يُذكر أن من أهم أعمال هبة نور، كان فيلم «عندليب الدقي» أمام النجم المصري محمد هنيدي، كما شاركت في عدد كبير من المسلسلات، ومن أبرزها؛ «مطلوب رجال»، «سرايا عابدين»، «صبايا»، «بقعة ضوء»، وغيرهم، وحالياً تصور هبة نور الموسم الثاني من مسلسل «ببساطة» الذي تشارك في بطولته أمام باسم ياخور، صفاء سلطان، فادي صبيح، أندريه سكاف، والعمل إخراج تامر إسحق.