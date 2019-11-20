كم بلغت أسعار تذاكر حفل إليسا بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت الجهة المنظمة لحفل الفنانة اللبنانية إليسا بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 13 ديسمبر المقبل، تذاكر الحفل، على أن يكون الحجز عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

أسعار تذاكر الحفل تنقسم إلى 4 فئات، وهي: 1800، 2300، 2800، 3300 جنيه، ويسع مسرح أوبرا جامعة مصر حوالي 2000 مقعد.

ومن جانها، أعربت إليسا عن سعادتها الشديدة بالوقوف على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدة أنها تشعر بسعادة بالغة بهذا الحفل خاصة أنها سوف تلتقي خلاله بالجمهور المصري الذي تكن له كل حب وتقدير.

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وكان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد استغل مؤخرا عيد ميلاد النجمة اللبنانية إليسا لعقد معاهدة سلام معها، بعد أن حظرته من متابعتها عبر تويتر مارس الماضي.

أفيخاي وجه تهنئة خاصة للنجمة اللبنانية بنشر فيديو لجندي إسرائيلي يعزف على مجموعة من الآلات الموسيقية على أنغام أغنيتها «بتمون»، وكتب معلقاً عليه: «كل عام وأنتِ بخير يا ‎إليسا لمناسبة عيد ميلادك الذي احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة. بتأمل تحبي هاي المفاجأة الّي فيها أغنية من أجمل أغانيك».

إليسا التي احتفلت بعيد ميلادها 27 أكتوبر الماضي لم تمرر الفيديو مرور الكرام، وسبّت أفيخاي مجدداً، حيث كتبت: «محتل وقح... نفس الجواب».