رومانسية محمد رمضان مع زوجته في أحدث ظهور.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره في صورة حديثة له برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

سافر رمضان قبل يومين إلى المملكة العربية السعودية لإحياء أول حفل له هناك، ضمن فعايات موسم الرياض.

الفنان المصري علق على الصورة التي نشرها برفقة زوجته، وكتب معلقًا: «مع حياتي كلها»، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان الشاب.

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فعاليات موسم الرياض انطلقت في 11 من شهر أكتوبر، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 من شهر ديسمبر، ويشارك به عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي، حيث يتواجد أيضا الفنان أشرف عبدالباقي هناك مع فريق مسرح مصر لتقديم عروض مسرح مصر.

كما بدأ الفنان محمد رمضان التحضير لمسلسله الجديد لرمضان المقبل الذي يتعاون فيه ‏مع ‏المخرج محمد سامي، الذي يتولى تأليفه أيضا، واختار له اسما مبدئيا ‏‏”البرنس”.

الفنان المصري شارك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «زلزال»، والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك ببطولته حلا شيحة، وماجد المصري، منى عبد الغني، حنان سليمان، ونسرين أمين.‏‎