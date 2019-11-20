ياسمين صبري تنفي: لم أحدد مواصفات لزوجي القادم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحدثت الفانة المصرية ياسمين صبري ضجة واسعة مؤخرا، بعد كشفها عن مواصفات فارس أحلامها، الذي من الممكن أن ترتبط به مستقبلا، وذلك خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة”.

الفنانة المصرية قالت، خلال لقائها ببرنامج Et بالعربي: “دي كانت لعبة مع مدام إسعاد والاختيار كان ما بين نعم ولا، ولم تكن قائمة بمواصفات الرجل اللي عايزاه، لأ طبعا الحياة مش كده”.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري قد كشفت مواصفات فارس أحلامها، خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة”، بقولها: “طويل، لونه قمحي، جسمه رياضي ، بدون كرش، عينيه سودوان، شعره ناعم، لديه ذقن خفيفة”.

Advertisements

وأضافت: “هادي وراسي، أفكاره متفتحة، رومانسي بدون تلزيق، شخص عادي وليس نجما، لديه مؤهل عالي، ويهتم بنفسه ولا يتغير شكله بعد الزواج، بيتوتي”.

وتابعت: “يكون عنده شخصية قوية، مش جبان ولا سلبي، مقتدر ماديا مش غني ولا فقير يعني يصرف عليا مش هصرف عليه، هنجيب عيال كتير لو شكله أمّور”.

يذكر أن الفنانة المصرية ياسمين صبري كانت قد انفصلت عن زوجها في شهر أكتوبر عام 2017، وذلك بعد زواج دام لمدة خمس سنوات، إلا أنها لم تكشف عن هذا الزواج إلا قبل انفصالها بفترة قصيرة في لقاء لها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.