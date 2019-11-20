ماذا قالت نوال الكويتية عن خلافات أحلام وأصالة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة نوال الكويتية لأول مرة على الخلاف الشديد الذي وقع بين صديقتيها الفنانة أحلام والفنانة أصالة.

الفنانة الكويتية قالت، خلال لقائها في برنامج MBCTrending ، إن كل منهما صديقة مقربة منها، وأن كل منهما تحرص دائما على السؤال عنها ومتابعة أحوالها.

وعما إذا كان من الممكن أن تلعب دور الوسيط بينهما، قالت: “لا أنا مالي شغل بهذا الخلاف، علاقتي بأصالة شيء وعلاقتي بأحلام شيء، الاثنين حبايبي وأخواتي، وإن شاء الله سوء فهم ويزول عادي”.

وكان الخلاف قد أشتعل بين أحلام وأصالة، بعد أن علقت أحلام على تغريدة لأصالة عن الإنسانية، حيث قالت: “هذا ‏نفس الكلام اللي دايم أقوله لفجر عنك، إن أنتي ما في منك، طيبة وأصيلة وهاذي سبب حبي لكِ، اللي مستحيل ينتهي شكرًا على ‏كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك، ومش غريبة عليكِ، أنتي معطاءة مع الكل، جزاك الله خير”.‏

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لترد عليها أصالة: “حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني، وبتحبيني كتير، بس ليش مرات بتجاكريني، يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن، المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض”.‏

أحلام اعتبرت كلام أصالة به هجوم عليها، وهو ما دفعها لحذف تعليقها، كما حذفت متابعتها لأصالة على “تويتر”.

أحد جمهور أصالة وجه سؤالا لأحلام عن سبب حذفها للتعليق، فردت أحلام يتعليق حاد هاجمت فيه أصالة ومعجبيها دون ذكر صريح لاسمها، قائلة: مسحت البوست لاني تحسفت اني اصلاً كتبته ما ادري ان الحقد واااصله مراحلها الاخيره عرفتي ليش يا حثاله وياليت ترفعين علي قضيه عشان اشوف وجهك الجزمه ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يالله #حيوانات”.

وتابعت: “ومطربتكم #بلوك يالله خلوا تويتر ينتعش اليوم بالملكه يا حثاله.. الله يذكر بالخير فجر اللحين عرفت ليش الكلام اللي تكتبه وتاكدت من كلامها والمتابعه اللي فيها نفاق ما ابيها وبلوك.. أنا اخاف ان حتى صوتي تستعيرونه شعر مكياج تصوير باقي بس صوتي ههههههه ونسيت مصممي قريباً وانا اللي اغار بعد لوووول”.