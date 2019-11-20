جينيفر لوبيز تتصدر غلاف مجلة GQ.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصدرت النجمة والمطربة الأمريكية المثيرة للجدل جينيفر لوبيز، غلاف مجلة GQ في عددها الجديد الصادر لشهر ديسمبر 2019، وظهرت بإطلالة سوداء مثيرة على الغلاف.

ومن جانبها نشرت جريدة الديلي ميل البريطانية مجموعة من لقطات لجلسة تصوير أجرتها النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، للعدد الجديد من المجلة تنشر مع العدد كانت غالبيتها بالأبيض والأسود.

وعلى جانب أخر، تستعد النجمة جينيفر لوبيز، للعودة لاستكمال تصوير مشاهد فيلمها الجديد Marry Me بمدينة نيويورك، بعد أن توقف تصوير الفيلم لفترة لانشغال جينفر بإحياء عدد من الحفلات الغنائية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

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ويعد فيلم Marry Me، من الأفلام التي تعود بها النجمة جينفر لوبيز للأعمال الرومانسية الكوميدية بعد احتفالها مؤخرا بطرح فيلمها الدرامي الجديد “هسلرز”.

وتخرج فيلم Marry Me المخرجة “كيتك ويرو”، وقام بكتابة نصه السينمائي كل من “جون روجرز”، و”تامي ساجر” و”هاربر ديل”، ويعد فيلم الفيلم الجديد للنجمة جينفر لوبيز قصة مستوحاة من رواية تعمل العنوان نفسه طرحت للروائي “بوبي كروسدي”.

وتجسد النجمة جينفر لوبيز في الفيلم شخصية باسم “كيت فالديز”، ويشاركها في بطولة الفيلم النجم أوين ويلسون الذي يجسد شخصية باسم “تشارلي جيلبرت” والنجمة ساره سيلفرمان التي تجسد شخصية باسم “باركر ديبس”، وجون برادلي الذي يجسد شخصية باسم كولن كالوي، والمغني مالوما الذي يجسد شخصية باسم “باستيان”.