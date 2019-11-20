بيونسيه بإطلالة مثيرة في حفل لجمع تبرعات للطلبة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ينظم مغني الراب والمطرب الشهير جاي زي، زوج النجمة الأمريكية بيونسيه، سنويًا حفلًا خيري باسم Sean Carter Foundation، يجمع من خلاله تبرعات للطلبة الغير قادرين على تكاليف دراستهم بالجامعات.

ونشر موقع الديلي ميل مجموعة من اللقطات من ظهور بيونسيه بالحفل، بإطلالة فضية مثيرة وأنيقة مستوحاة من حقبة السيتينيات، واحتضن الحفل قاعة Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

وجاء ذلك بعد أن انتشرت أخبار عن استعداد النجمة بيونسيه للعمل على أول تعاون غنائي بينها وبين النجمة الكبيرة أديل.

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وبحسب صحيفة الديلي ميل، فإن هذا الخبر السار أعلن عنه مغني فرقة “وان ريبابلك”، المطرب “ريان تيدر”، وذلك أثناء حوار تليفزيوني أجراه مع Z100.

وقالت “ريان” في حواره أن أديل وبيونسيه ستتعاونان معا في أغنية جديدة ستطرح ضمن ألبوم فريق “وان ريبابلك” الغنائي القادم، ولم يكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالأغنية.

وكانت قد ترددت أنباء قوية في الأسابيع الماضية عن استعداد النجمة الكبيرة أديل للعودة للغناء من جديدة، بقرب طرحها لأغنية جديدة، على ما يبدوا ستكون هي الأغنية التي أعلن عنها “ريان تيدر”.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه عودة أديل للغناء من جديد، يأتي بسبب ما تشعر به من ارتياح في الفترة الحالية بعد إتمام طلاقها رسميا.