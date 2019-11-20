شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة السندريلا وبكاء فؤاد المهندس.. أبرز لقطات مهرجان القاهرة قبل افتتاحه والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي دوماً ما يحظى باهتمام كبير كونه أكبر وأقدم مهرجان في المنطقة العربية، كما يحظى بمكانة كبيرة على مستوى العالم لمكانته الفنية الكبيرة.

وقبل حفل افتتاح الدورة الـ 41 نستعرض إلى 3 من أهم اللقطات في تاريخ المهرجان أبرزها مقدمة أحمد حلمي الكوميدية وبكاء فؤاد المهندس أثناء تكريمه، إلى جانب كلمة عمر الشريف مثلما يظهر خلال التقرير التالي. 1/ بكاء فؤاد المهندس. 2/ مقدمة عمر الشريف عن مهرجان القاهرة خلال فاعليات الدورة 34. Advertisements 3/ تكريم سمير غانم وبكاء دلال عبد العزيز. 4/ مقدمة احمد حلمي الكوميدية، وقصته مع اللغة الانجليزية. 5/ رسالة سعاد حسني لمهرجان القاهرة من لندن أثناء تكريمها في أيامها الأخيرة، ثم بعثت رسالة صوتية تم إذاعتها. # لندن # مهرجان القاهرة السينمائي

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