روبرت دى نيرو ومارتن سكورسيزى وجو بيسكى فى صورة بين الماضى والحاضر

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

اجتمع الثلاثى روبرت دي نيرو ومارتن سكورسيزي وجو بيسكي، من جديد في فيلم The Irishman، ويعد الثلاثى وراء بعض أهم أفلام هوليوود منذ فترة طويلة، منهم Goodfellas، حيث بدأ العمل بين الثنائى دى نيرو وسكورسيزي منذ 50 عاما.



فيلم The Irishman سيعرض اليوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، الذى سيقام في الساعة السابعة مساء، الفيلم مدته 3 ساعات و 29 دقيقة.

روبرت دي نيرو ومارتن سكورسيزي وجو بيسكي

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وسيلعب بيسكي دور رئيس المافيا روسل بوفالينو، المشتبه في مساعدته على اختفاء هوفا، في العمل الذى يسرد قصة حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " digitalspy ".

العمل مقتبس من كتاب تشارلز براندت الذى طرح عام 2004، بعنوان Heard You Paint Houses، تبلغ ميزانيته أكثر من 159 مليون دولار أمريكى، كما قام السيناريست الحاصل على الأوسكار ستيف شايليان بكتابة السيناريو.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.

بالإضافة إلى ذلك يعرض الفيلم يعرض حاليا في عرض خاص على مسرح بروداوى لمدة شهر بداية من 1 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل، كما أنه عرض في مهرجان لندن السينمائى الذى أقيم في أكتوبر الماضى.