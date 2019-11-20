الوزير دماج : إهمال الثقافة جعل الناس تسقط ضحية للخطاب الطائفي والمتطرف

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

أكد وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، أن إهمال الثقافة ممثلاً بالأداب والفن، جعل الناس تسقط ضحية للخطاب الطائفي والمتطرف، لافتاً إلى أن الفن والأداب هما من يصنع الهويات الوطنية والانسانية .



جاء ذلك خلال القاءه كلمة اليمن في المؤتمر الـ40 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة ١٢٠ وزير ثقافة من مختلف الدول الاعضاء، وبحضور سفيري بلادنا لدى فرنسا الدكتور، رياض ياسين وسفير ولدى المنظمة، الدكتور محمد جميح .

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وقال الوزير دماج أن هناك ثراء نادر وتنوع فريد في الفن والثقافة اليمنية ومهمتنا هي في اخراجهما من العتمة الى الضوء ومن الادراج والخزائن الى الناس .. لافتاً إلى ما شهدته المدينة العربية في العقدين الاخيرين من تطورات حاسمة في الجانب الثقافي والطفرة السكانية التي رافقتها .

وأضاف أن الحرب المشتعلة في المنطقة العربية القت بأعبائها على المدينة العربية تدميرا وتهجيرا ونزوحا ولجوءا وقيما .. مؤكداً أن إعادة بنائها يقتضي أن يكون على اسس جديدة كفضاء للقاء الانساني والعيش المشترك والحوار.

وشدد على ضرورة أن وزارة الثقافة دوراً هاماً ومختلفاً تماماً عن الدور السابق الذي إعطي لها واكتفى بتصوير الثقافة كطقس معزول عن احتياجات المجتمع والناس او كطقس ترفي في أفضل الاحوال .