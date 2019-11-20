جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحتفي برواد التميز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كرم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2019.

التكريم جاء، الثلاثاء، على هامش انطلاق فعاليات الدورة السادسة من قمة المعرفة التي تأتي تحت شعار "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وفاز بالجائزة لعام 2019 كل من شركة أرامكو السعودية عن فئة المؤسسات والمعهد الوطني للتعليم في سنغافورة عن فئة الحكومات، وهنريك فون شيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة ومنظم الثورة الرقمية الألمانية عن فئة الأفراد.

وتسعى الجائزة إلى تكريم رواد التميز وأصحاب الإنجازات المؤثرة بمختلف مجالات المعرفة محليا وعالميا، وذلك من المؤسَّسات والأفراد، إلى جانب تسليط الضوء على إسهامات وإنجازات معرفية جليلة قدَّمها روّاد المعرفة للعالم التي أسهمت بشكل فعّال في تعزيز مسارات نشر وإنتاج المعرفة في شتى المجالات.