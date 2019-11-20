إشادة أممية بجهود الإمارات في مؤشر المعرفة العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال هاني تركي، مدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مؤشر المعرفة العالمي لعام 2019 وسع نطاق تغطيته هذا العام ليشمل 136 دولة.



وأشاد تركي بجهود الإمارات في مؤشر المعرفة العالمي، مؤكدا في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن المؤشر يمثل خارطة طريق للتنمية المستدامة للمجتمعات، حيث يساعد الدول على صياغة استراتيجيات التفكير الاستباقي لدعم المعرفة وتعزيزها، باعتبارها عنصراً رئيسياً في بناء اقتصاد معرفي أقوى مع ضمان التنمية المستدامة.



وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة النقاب عن نسخة 2019 من مؤشر المعرفة العالمي، تزامناً مع إطلاق النسخة الثانية من تقرير استشراف مستقبل المعرفة في العالم، كدراسة رائدة حول المجالات المستقبلية للمعرفة، التي سوف تشكل التحول في مجتمعات المعرفة.

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وقد جاء ذلك، الثلاثاء، خلال افتتاح "قمة المعرفة 2019" التي عقدت في دبي بنسختها السادسة تحت عنوان "المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة".

الإمارات العربية المتحدة حافظت على مركزها في مؤشر المعرفة العالمي ضمن أفضل 20 دولة عالمياً، متقدمة سبع مراتب في غضون عامين، محتلة المرتبة الـ18، والأولى على مستوى الدول العربية، مع احتفاظها بالمركز الثاني عالمياً على مستوى الاقتصاد للعام الثالث.

كما أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نسخة 2019 من تقرير استشراف مستقبل المعرفة، ويقدم هذا التقرير أحدث النتائج التي توصلت إليها سلسلة "مستقبل المعرفة"، التي تستخدم أداة مبتكرة لقياس المعرفة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة وتقييم الوعي بالمهارات والتكنولوجيا في 40 دولة.