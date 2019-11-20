شوبير: محمد صلاح طلب المشاركة في أولمبياد طوكيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على رغبة الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، على المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دولة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وأكد شوبير في تصريحات تلفزيونية أن نجم الفراعنة قال إنه سيكون سعيدا للغاية إذا شارك في الأولمبياد حال تأهل الفراعنة، مضيفا: "هذا الكلام قاله محمد صلاح وأنا مسؤول عنه بنسبة 100%".

ويحق للمنتخب الأوليمبي اختيار 3 لاعبين فوق السن من أجل المشاركة مع المنتخب في الأولمبياد المقبلة.

وختم: "اللاعب أكد استعداده الكامل لتمثيل الفراعنة"، مضيفا: "وأولمبياد طوكيو ستقام خلال فترة توقف دولية، وعليه فإن فريق ليفربول الإنجليزي لن يعترض على مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في البطولة".