هيفاء حسين وحبيب غلوم يرزقان بتوأم

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Nov 20, 2019
رزقت الممثلة البحرينية هيفاء حسين وزوجها الفنان حبيب غلوم بتوأم بنت وصبي.
واطلق الثنائي على التوأم اسم “سلطان وجواهر”.
وكانت هيفاء قد كشفت منذ أسابيع عن حملها بصورة على حسابها عبر موقع انستغرام، حيث ظهرت مرتدية فستاناً أبيض اللون وعلامات الحمل بارزة على بطنها المنتفخ، وقالت: “أنا بنتظارك يافرحتي وفرحة من حولي”.
الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء حسين لديها ولد يدعى “سعد” من زواج سابق. وقد ارتبطت بزوجها الفنان الإماراتي د. حبيب غلوم عام ٢٠١٠.
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